2020-01-31T17:11:31+03:00
Общество

В Рославле владелец детского центра получил штраф за нарушения безопасности

При отделке путей эвакуации использовались горючие материалы, а двери выхода плохо открывались или открывались в противоположную сторону
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива пресс-службы регионального МЧС.Фото: из архива пресс-службы регионального МЧС.
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В Рославле оштрафован владелец детского центра за нарушения пожарной безопасности, сообщил официальный представитель прокуратуры Александр Боровиков. Проверка показала, что при отделке путей эвакуации использовались горючие материалы. Кроме того, "запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивали возможность их свободного открывания изнутри без ключа и дверь эвакуационного выхода открывалась не по направлению выхода из здания, также не был назначен человек, ответственный за пожарную безопасность".

Владелец центра был оштрафован и устранил нарушения.

Ранее в Смоленске эксперты ОНФ проверили пристройку к 33-й школе. «Фронтовики» нашли множество недочетов и рекомендовали не вводить здание в эксплуатацию, пока все они не будут исправлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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