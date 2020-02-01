1 Февр. 2020 2020-02-01T11:27:37+03:00

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В Смоленске самолет на улице Багратиона показали с высоты птичьего полета. Фотографии ТУ-16 опубликовал паблик «Смоленск» ВКонтакте. Бомбардировщик поразил своей красотой.

Напомним, ранее – в 2019 году - сквер на улице Багратиона был отремонтирован в рамках программы «Комфортная городская среда». Там появились новые светильники, качели, площадка для детей, тренажеры и др.

Сам бомбардировщик установили в Смоленске в мае 1985 года и приурочили это событие к присвоению областному центру звания города-героя. Устанавливали на постамент Ту-16 ночью, что вызвало среди жителей немалый ажиотаж, породив слухи о посадке бомбардировщика прямо на городской улице, и стало еще одним приятным сюрпризом.

ИСТОЧНИК KP.RU