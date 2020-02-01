1 Февр. 2020 2020-02-01T12:01:51+03:00

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Новый выпуск о смолянине Владе Бахове собираются показать по «России 1» в 18.30 3 февраля. Темой программы «Прямой эфир» Андрея Малахова станет обнаружение останков человека, где искали подростка. Также ведущий попробует ответить на вопрос почему парня не могли найти смоленские следователи.

Кроме того, новую программу готовит и «Первый», несмотря на запрет мамы Влада Бахова на использование на канале информации о сыне. В программе «На самом деле» будут обсуждать вопрос агрессии, которая обрушилась на подростков-участников вечеринки.

Ранее свое отношение ко всему происходящему в «деле Бахова» высказал руководитель поискового отряда «Сальвар» Юрий Василевский.

Напомним, смолянин Влад Бахов пропал 6 апреля 2019 года в лесу под Демидовым. Компания из 13 человек праздновала день рождения одного из ребят. Известно, что Влад переборщил с алкоголем. Около 19.00 он отошел в лес и не вернулся

ИСТОЧНИК KP.RU