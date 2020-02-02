Под Смоленском 15 щенков ищут дом после смерти инвалида

2 Февр. 2020 2020-02-02T13:32:25+03:00

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В Вязьме 15 щенков остались без дома после смерти инвалида. Мужчина до последнего своего дня кормил животных. По словам хозяйки смоленского приюта Натальи Беликовой, местный приют не может взять животных к себе из-за переполненности. Сама Наталья обязана устранить замечания в своем приюте, ранее вынесенные контролирующими органами, и только потом принимать новых. Остается надеяться на помощь неравнодушных людей.

Известно, что животных у мужчины было много, но кошек забрала девушка из Вязьмы, за взрослыми собаками будет следить жительница деревни, где жил инвалид, а щенки нуждаются в новом хозяине. Пушистые малыши станут хорошими друзьями и охранниками жилья.

Телефон Натальи Беликовой: 8-910-723-69-43.

Ранее в Смоленске приняли решение установить памятник Полкану - собаке долгое время жившей в центральном парке. Ориентировочно монумент верному псу, защитнику города появится в этом году. Скульптура будет представлять собой копилку, куда все неравнодушные люди смогут опустить деньги для помощи бездомным животным.

ИСТОЧНИК KP.RU