Смолянка стала участницей шоу на «Первом»
Смолянка стала участницей шоу на Первом канале: жительница Починка Анастасия Вовк попробовала свои силы на «Поле Чудес». Наша землячка приехала на программу не одна, а в сопровождении ансамбля «Славянское братство», чье выступление покорило зал.
В подарок ведущему Леониду Якобовичу участница передала костюм пилота, сшитый швеями Починка, и коврик из трав.
Анастасия выступила в первой тройке игроков, правильно отгадала две буквы, но на этом ее игра прекратилась. Победа досталась сопернику.
В последнее время смоляне становятся частыми участниками программы: в прошлом году в шоу принял участие житель Десногорска Владимир Платонов и фольклорный музыкальный коллектив детской школы. Также свои силы попробовал заместитель директора Гнёздовского Дома культуры Андрей Беляков.
ИСТОЧНИК KP.RU