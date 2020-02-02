2 Февр. 2020 2020-02-02T14:50:30+03:00

Жительница Починка попробовала свои силы на «Поле Чудес»

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Смолянка стала участницей шоу на Первом канале: жительница Починка Анастасия Вовк попробовала свои силы на «Поле Чудес». Наша землячка приехала на программу не одна, а в сопровождении ансамбля «Славянское братство», чье выступление покорило зал.

В подарок ведущему Леониду Якобовичу участница передала костюм пилота, сшитый швеями Починка, и коврик из трав.

Анастасия выступила в первой тройке игроков, правильно отгадала две буквы, но на этом ее игра прекратилась. Победа досталась сопернику.

В последнее время смоляне становятся частыми участниками программы: в прошлом году в шоу принял участие житель Десногорска Владимир Платонов и фольклорный музыкальный коллектив детской школы. Также свои силы попробовал заместитель директора Гнёздовского Дома культуры Андрей Беляков.

ИСТОЧНИК KP.RU