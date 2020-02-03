Под Смоленском произошло смертельное лобовое ДТП

3 Февр. 2020 2020-02-03T07:30:11+03:00

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Страшное лобовое ДТП с погибшими произошло недалеко от деревни Шихово в Смоленской области в пятом часу дня 2 февраля, сообщают пользователи паблика «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. По словам очевидцев, одна из машин шла на обгон и не водитель не успел вовремя перестроиться. От удара машины разлетелись по обочинам.

По первоначальным данным, погиб мужчина из «Рено Логан». Затем очевидцы уточнили, что в машине скорой помощи сердце не выдержало у водителя-женщины «Лады Гранта».

- Каждый день по этой дороге ездим и постоянно многие совершают опасные обгоны. И видя, что они не успевают все равно пытаются завершить обгон, вместо того чтобы, притормозить и вернуться на свою полосу, - прокомментировала Евгения Романовская

ИСТОЧНИК KP.RU