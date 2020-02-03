2020-02-03T07:30:11+03:00
Происшествия

Под Смоленском произошло смертельное лобовое ДТП

Водители машин - мужчина и женщина - погибли
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
Изменить размер текста:

Страшное лобовое ДТП с погибшими произошло недалеко от деревни Шихово в Смоленской области в пятом часу дня 2 февраля, сообщают пользователи паблика «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. По словам очевидцев, одна из машин шла на обгон и не водитель не успел вовремя перестроиться. От удара машины разлетелись по обочинам.

По первоначальным данным, погиб мужчина из «Рено Логан». Затем очевидцы уточнили, что в машине скорой помощи сердце не выдержало у водителя-женщины «Лады Гранта».

- Каждый день по этой дороге ездим и постоянно многие совершают опасные обгоны. И видя, что они не успевают все равно пытаются завершить обгон, вместо того чтобы, притормозить и вернуться на свою полосу, - прокомментировала Евгения Романовская

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24