В Смоленске в башне стены могут сделать ресторан

3 Февр. 2020 2020-02-03T08:03:14+03:00

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Смолянам показали как будет выглядеть ресторан исторической кухни в башне «Авраамиевские ворота». Сотрудники городской администрации представили новые работы дизайнеров.

Согласно эскизам, ярусы башни соединят лестницей, всего их будет четыре. На каждом разместятся столики для приема пищи – на четыре, шесть персон. Также башня будет оборудована санузлами, грузовым и пассажирским лифтами.

Цвет интерьера сделают приглушенным, подчеркивающим историческую особенность башни.

Ранее дизайнеры показали, как будет выглядеть горнолыжный комплекс у крепостной стены. Кстати, он расположится недалеко от ресторана. Трассу планируют расположить на склонах у башен «Авраамиевские ворота» и «Орёл». Ранее стало известно, что Смоленск получит 1,3 млрд рублей на реставрацию крепостной стены. Администрации области подтвердили выделение средств. Первый транш в размере 100 млн рублей будет направлен уже до конца нынешней недели.

ИСТОЧНИК KP.RU