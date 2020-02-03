3 Февр. 2020 2020-02-03T09:07:46+03:00

На одной из улиц появился необычный остановочный павильон

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В Ярцеве установили арт-объект, сообщили местные жители в соцсетях. Необычная остановка с часами появилась на одной из улиц. Местным жителям пришлась по душе конструкция с часами и они выразили признательность автору удивительной работы и тем, кто ее установил.

Ранее новой достопримечательностью порадовали и жителей микрорайона Смоленска. Надпись "Я люблю Королевку" установлена в одном из районов.

ИСТОЧНИК KP.RU