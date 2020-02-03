3 Февр. 2020 2020-02-03T10:14:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители более 20 улиц и микрорайон останутся без воды: у одних не будет холодной, у других горячей, сообщает городская администрация. Причина отключения – ремонтные работы. Сообщается, что прекращение подачи ресурса произойдет утром 3 и 4 февраля.

3 февраля холодной воды не будет на улице Рыленкова, д. 27, 35 и П.Алексеева, д. 3, 5.

Горячей на:

Ломоносова 11А, 15 Г, 15, 15А, 15Б, 15В, 17А, 17Б, 17, 19, 19А, 21, 21А,

Попова 14В (прогимназия «Полянка»),

Рыленкова 6, 6А (к. 1,2), 8 (Смоленский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс»),

пр-те Строителей 12, 14, 14А, 14Б, 14В, 16, 18, 18А,

Октябрьской рев. 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36,

2-я Краснинской 7/1, 7/2,

Николаева 7, 9, 9А, 13

Николаева 16 (д/с «Звёздочка»), 16В,

2-й Краснинском пер. 8

Шевченко 1/35, 3, Тенишевой 27, 33

пр-т Гагарина 6, 8

Жукова 16

Бакунина 5, 10Б, 10В

Крупской 30, 32

Соболева 22, 23, 24 (СШ № 1), 28 (Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида)

мкр-не Южный 8 (Д/с «Василек»), 27, 27А, 29А, 29Б, 29В, 31, 31А, 31Б, 33, 35, 37, 75, 77, 79 (поликлиника № 3)

Нахимова 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 20А, 22,

Багратиона 22А, 55, 55А, 55Б

Ориентировочно ее вернут 7-го, но если оборудование во время обследования будет в порядке, краны "потеплеют" раньше.

Еще одно отключение холодной воды ждет смолян 4 февраля. В зону попали:

Улицы Ким,

Мало-Мопровский пер., д. 3, 5, 5а, 7, 11, 13,

1-м Толстовский пер.,

Толстого, д. 3 – 34,

1-м Гоголевский пер., д. 9, 11, 13, 15.

Ранее в Смоленске завели уголовное дело на руководителя управляющей компании. Занимая должность фактического руководителя теплоснабжающей организации, подозреваемый указал в документах завышенные объемы отпущенной тепловой энергии населению. После чего на расчетный счет компании была перечислена субсидия на сумму 460 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU