Жители более 20 улиц и микрорайон останутся без воды
Жители более 20 улиц и микрорайон останутся без воды: у одних не будет холодной, у других горячей, сообщает городская администрация. Причина отключения – ремонтные работы. Сообщается, что прекращение подачи ресурса произойдет утром 3 и 4 февраля.
3 февраля холодной воды не будет на улице Рыленкова, д. 27, 35 и П.Алексеева, д. 3, 5.
Горячей на:
Ломоносова 11А, 15 Г, 15, 15А, 15Б, 15В, 17А, 17Б, 17, 19, 19А, 21, 21А,
Попова 14В (прогимназия «Полянка»),
Рыленкова 6, 6А (к. 1,2), 8 (Смоленский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс»),
пр-те Строителей 12, 14, 14А, 14Б, 14В, 16, 18, 18А,
Октябрьской рев. 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36,
2-я Краснинской 7/1, 7/2,
Николаева 7, 9, 9А, 13
Николаева 16 (д/с «Звёздочка»), 16В,
2-й Краснинском пер. 8
Шевченко 1/35, 3, Тенишевой 27, 33
пр-т Гагарина 6, 8
Жукова 16
Бакунина 5, 10Б, 10В
Крупской 30, 32
Соболева 22, 23, 24 (СШ № 1), 28 (Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида)
мкр-не Южный 8 (Д/с «Василек»), 27, 27А, 29А, 29Б, 29В, 31, 31А, 31Б, 33, 35, 37, 75, 77, 79 (поликлиника № 3)
Нахимова 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 20А, 22,
Багратиона 22А, 55, 55А, 55Б
Ориентировочно ее вернут 7-го, но если оборудование во время обследования будет в порядке, краны "потеплеют" раньше.
Еще одно отключение холодной воды ждет смолян 4 февраля. В зону попали:
Улицы Ким,
Мало-Мопровский пер., д. 3, 5, 5а, 7, 11, 13,
1-м Толстовский пер.,
Толстого, д. 3 – 34,
1-м Гоголевский пер., д. 9, 11, 13, 15.
Ранее в Смоленске завели уголовное дело на руководителя управляющей компании. Занимая должность фактического руководителя теплоснабжающей организации, подозреваемый указал в документах завышенные объемы отпущенной тепловой энергии населению. После чего на расчетный счет компании была перечислена субсидия на сумму 460 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU