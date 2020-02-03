2020-02-03T11:40:23+03:00
Происшествия

В Рославле полыхал жилой дом

Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем собственницы жилища, считают пожарные
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.Фото: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Рославле полыхал жилой дом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в пятом часу вечера 3 января в переулке Урицкого города Рославля.

По словам огнеборцев, к моменту прибытия расчетов пламя разгорелось внутри помещения и языки достигали кровли.

– Пожар удалось потушить, а вот здание восстановлению не подлежит, – прокомментировали спасатели. – Одна из версий случившегося – неосторожное обращение с огнем собственницы жилища.

Ранее в Смоленске произошло жуткое ДТП, в котором понадобилась помощь спасателей. Одна из машин шла на обгон и не водитель не успел вовремя перестроиться. От удара автомобили разлетелись по обочинам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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