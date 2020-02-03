В Рославле полыхал жилой дом
В Рославле полыхал жилой дом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в пятом часу вечера 3 января в переулке Урицкого города Рославля.
По словам огнеборцев, к моменту прибытия расчетов пламя разгорелось внутри помещения и языки достигали кровли.
– Пожар удалось потушить, а вот здание восстановлению не подлежит, – прокомментировали спасатели. – Одна из версий случившегося – неосторожное обращение с огнем собственницы жилища.
Ранее в Смоленске произошло жуткое ДТП, в котором понадобилась помощь спасателей. Одна из машин шла на обгон и не водитель не успел вовремя перестроиться. От удара автомобили разлетелись по обочинам.
ИСТОЧНИК KP.RU