3 Февр. 2020 2020-02-03T11:40:23+03:00

Фото: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.

Изменить размер текста: A A

В Рославле полыхал жилой дом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в пятом часу вечера 3 января в переулке Урицкого города Рославля.

По словам огнеборцев, к моменту прибытия расчетов пламя разгорелось внутри помещения и языки достигали кровли.

– Пожар удалось потушить, а вот здание восстановлению не подлежит, – прокомментировали спасатели. – Одна из версий случившегося – неосторожное обращение с огнем собственницы жилища.

Ранее в Смоленске произошло жуткое ДТП, в котором понадобилась помощь спасателей. Одна из машин шла на обгон и не водитель не успел вовремя перестроиться. От удара автомобили разлетелись по обочинам.

ИСТОЧНИК KP.RU