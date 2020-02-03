3 Февр. 2020 2020-02-03T11:56:09+03:00

Конфликт пары произошел во время застолья

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Жительница Сафонова одним ударом убила сожителя, сообщают представители регионального УМВД и следкома. Трагедия произошла 2 февраля. Конфликт пары случился во время застолья.

– В доме находилось несколько человек – сожительница погибшего мужчины, жительница города Сафоново 1977 года рождения, а также трое их знакомых, с которыми они вместе распивали алкогольные напитки, – рассказали полицейские.

Во время беседы сожители поссорились и 42-летняя женщина схватила нож и одним ударом убила 43-летнего обидчика. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU