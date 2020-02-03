Жительница Сафонова одним ударом убила сожителя
Конфликт пары произошел во время застолья
Фото: Следственный комитет России.
Изменить размер текста:
Жительница Сафонова одним ударом убила сожителя, сообщают представители регионального УМВД и следкома. Трагедия произошла 2 февраля. Конфликт пары случился во время застолья.
– В доме находилось несколько человек – сожительница погибшего мужчины, жительница города Сафоново 1977 года рождения, а также трое их знакомых, с которыми они вместе распивали алкогольные напитки, – рассказали полицейские.
Во время беседы сожители поссорились и 42-летняя женщина схватила нож и одним ударом убила 43-летнего обидчика. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU