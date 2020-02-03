В лесу под Смоленском обнаружили нарколабораторию

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:15:51+03:00

Силовики изъяли запрещенные препараты и оборудование для его производства

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В лесу под Смоленском в ходе спецоперации накрыли нарколабораторию, сообщает пресс-служба ФСБ. Также удалось задержать членов ОПГ специализирующейся на особо крупных межрегиональных поставках наркотиков. Облава состоялась 15 января.

В ведомстве отмечают, что ходе операции был изъят раствор, содержащий наркотик и сам запрещенный препарат, готовый к сбыту, а также оборудование, на котором он изготавливался.

Ранее в столице региона накрыли нарколабораторию. Изъятого наркотика хватило бы на 2600 доз. Для производства наркотиков подозреваемые арендовали гараж, а готовую продукцию должны были передать заказчику посредством «закладки».

ИСТОЧНИК KP.RU