Капитальный ремонт ждет школу №2 в Смоленске
Капитальный ремонт ждет школу №2, что на улице Неверовского в Смоленске, сообщает пресс-служба обладминистрации. Средства на обновление здания с 80-летней историей удастся найти благодаря ранее заключенному Соглашению с Министерством просвещения. Объем финансирования составляет 17 млн рублей.
В учреждении планируют отремонтировать фасад, заменить крышу, перекрытия, полы, коммуникации, окна и двери. О дате начала работ не сообщается.
Ранее представители ОНФ проверили пристройку к школе №33 в Смоленске. Общественники были поражены явными недоделками, не исправив которые, нельзя вводить здание в эксплуатацию. Подробнее об этом здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU