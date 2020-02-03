Капитальный ремонт ждет школу №2 в Смоленске

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:05:44+03:00

Здание построено более 80 лет назад и давно нуждается в обновлении

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Капитальный ремонт ждет школу №2, что на улице Неверовского в Смоленске, сообщает пресс-служба обладминистрации. Средства на обновление здания с 80-летней историей удастся найти благодаря ранее заключенному Соглашению с Министерством просвещения. Объем финансирования составляет 17 млн рублей.

В учреждении планируют отремонтировать фасад, заменить крышу, перекрытия, полы, коммуникации, окна и двери. О дате начала работ не сообщается.

Ранее представители ОНФ проверили пристройку к школе №33 в Смоленске. Общественники были поражены явными недоделками, не исправив которые, нельзя вводить здание в эксплуатацию. Подробнее об этом здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU