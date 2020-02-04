В Смоленске в 2019 году родилось почти 3,5 тысячи детей

4 Февр. 2020 2020-02-04T07:31:03+03:00

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В Смоленске в 2019 году родилось 3483 тысячи детей, сообщает городская администрация. Большинство новорожденных – мальчики – 1803 малыша.

Также минувший год подарил молодым родителям 49 двоен и одну тройню. За последние месяцы самое большое количество двоен родилось в сентябре. Дети появились у 8 пар.

Сотрудники ЗАГСа подсчитали и количество выданных свидетельств о регистрации брака. Семью создали около 2,7 тыс. пар.

Ранее сотрудники администрации отмечали устойчивую тенденцию снижения рождения первых детей.

ИСТОЧНИК KP.RU