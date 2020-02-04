В Смоленске в 2019 году родилось почти 3,5 тысячи детей
Большинство новорожденных – мальчики
Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:
В Смоленске в 2019 году родилось 3483 тысячи детей, сообщает городская администрация. Большинство новорожденных – мальчики – 1803 малыша.
Также минувший год подарил молодым родителям 49 двоен и одну тройню. За последние месяцы самое большое количество двоен родилось в сентябре. Дети появились у 8 пар.
Сотрудники ЗАГСа подсчитали и количество выданных свидетельств о регистрации брака. Семью создали около 2,7 тыс. пар.
Ранее сотрудники администрации отмечали устойчивую тенденцию снижения рождения первых детей.
ИСТОЧНИК KP.RU