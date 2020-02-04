2020-02-04T08:14:06+03:00
Общество

На 60 улицах заменят фонари в Смоленске

Программа по модернизации уличного освещения близится к завершению
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация Смоленска.Фото: администрация Смоленска.
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На 60 улицах заменят фонари в Смоленске на текущей неделе. По словам сотрудников администрации города, работы одновременно пройдут во всех районах. Менять лампочки будут и на центральных улицах, таких как Фрунзе, Кутузова, Пржевальского, Лавочкина, Студенческая и др, и во дворах домов, в частном секторе. В настоящее время заменено 8 185 фонарей. Всего, в соответствии с реализуемым проектом, осталось заменить 6 415 осветительных приборов.

Ранее «КП» сообщала, что около Реадовского парка планируют построить дорогу. В настоящее время власти прорабатывают вопрос финансирования объекта. Также в планах решить вопрос с уличным освещением прилегающей территории, на темноту которой часто жалуются смоляне в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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