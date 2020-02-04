2020-02-04T08:34:16+03:00
Общество

В Смоленске наказали более 700 пешеходов

Жители столицы региона переходили дорогу в неположенном месте
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В Смоленске наказали 708 пешеходов за переход дороги в неположенном месте и 376 водителей за то, что не пропустили их, передает пресс-служба областного УМВД итоги профилактической акции, которая прошла с 27 по 31 января 2019 года.

Полицейские напоминают, что за непредоставление водителями машин преимущества пешеходам на зебрах предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей. Пешеходам за переход дороги в неустановленном месте придется раскошелиться на 500 рублей.

Ранее стало известно, что в суд передано уголовное дело в отношении водителя машины, чей пассажир утонул в Александровском озере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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