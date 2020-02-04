4 Февр. 2020 2020-02-04T10:02:47+03:00

Ребенок была пассажиром машины, в которую на скорости влетела иномарка

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10-летняя девочка получила тяжелые травмы в ДТП под Смоленском, сообщает пресс-служба областного УМВД. Врачи оценили повреждения ребенка как тяжкий вред здоровью.

Авария произошла утром 1 февраля на трассе М1 в Смоленском районе.

- 38-летний водитель на «Ниссан Террано» не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал на встречку и влетел «Шевроле Клан», которой управляла 37-летняя женщина. Пассажиром последней машины была девочка 10 лет. Ребенка незамедлительно госпитализировали в больницу. Водители машин прошли медосвидетельствование. Оба трезвы, - рассказали сотрудники полиции.

Ранее стало известно, что в Смоленске на скамье подсудимых оказался водитель, пассажир которого утонул в Александровском озере. Ночью 1 апреля 2019 года нетрезвый мужчина пытался скрыться от полицейских и съехал в водоем.

ИСТОЧНИК KP.RU