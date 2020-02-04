В Смоленской области обследовали более 7,5 тысяч детей

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:35:28+03:00

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В Смоленской области в 2019 году обследовали более 7,5 тысяч детей или 95 процентов от общего количества несовершеннолетних. Более 48 тыс. понадобилось лечение, сообщает пресс-служба обладминистрации. Выявить заболевания помогла диспансеризация.

В администрации региона отмечают, что детская диспансеризация включает в себя осмотр узкими специалистами и проведение различного рода исследований – от сдачи анализов до проведения УЗИ, кардиограмм и т.д.

Согласно указу президента ближайшие 10 лет объявлены временем детства. За этот срок планируют укрепить систему детского здравоохранения, сделав услуги более доступными и качественными.

ИСТОЧНИК KP.RU