2020-02-04T13:35:28+03:00
Общество

В Смоленской области обследовали более 7,5 тысяч детей

Более 48 тыс. несовершеннолетним понадобилось лечение
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В Смоленской области в 2019 году обследовали более 7,5 тысяч детей или 95 процентов от общего количества несовершеннолетних. Более 48 тыс. понадобилось лечение, сообщает пресс-служба обладминистрации. Выявить заболевания помогла диспансеризация.

В администрации региона отмечают, что детская диспансеризация включает в себя осмотр узкими специалистами и проведение различного рода исследований – от сдачи анализов до проведения УЗИ, кардиограмм и т.д.

Согласно указу президента ближайшие 10 лет объявлены временем детства. За этот срок планируют укрепить систему детского здравоохранения, сделав услуги более доступными и качественными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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