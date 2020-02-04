Рассказывать о достопримечательностях Смоленска планируют с вокзала
У железнодорожных платформ хотят установить офис «Смоленского терема»
Изменить размер текста:
В столице региона у здания железнодорожного вокзала планируют установить офис «Смоленского терема». Таким образом, прибывшие туристы смогут быстро получить информацию о туристических ресурсах региона. Инициативу обсудили в администрации региона.
Губернатор поддержал инициативу и поручил изучить возможности размещения офиса с руководством МЖД.
ИСТОЧНИК KP.RU