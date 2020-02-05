5 Февр. 2020 2020-02-05T09:16:49+03:00

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В Вязьме на машину такси скинули стеклянную банку, сообщает пресс-служба УМВД региона. По словам водителя, его машина никому не мешала.

Инцидент произошел вечером на одной из улиц райцентра. Таксист приехал на очередной заказ и ожидая пассажира с балкона на машину упала банка.

- В машине повреждено лобовое стекло. Сумма причиненного вреда оценивается в 20 тысяч рублей, - рассказали сотрудники пресс-службы.

Опросив жильцов, полицейские нашли подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 23-летний местный житель. Свой поступок молодой человек объяснил нетрезвым состоянием.

ИСТОЧНИК KP.RU