2020-02-05T10:37:33+03:00
Общество

Более 200 смоленских школьников смогут отдохнуть в федеральных детских центрах

Путевки предоставляются победителям олимпиад, фестивалей и соревнований
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация Смоленской области.Фото: администрация Смоленской области.
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В 2020 году более 200 смоленских школьников смогут отдохнуть в федеральных детских центрах - «Артеке» в Крыму, «Орленке» и «Смене» в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба обладминистрации. Путевки будут предоставляться победителям олимпиад, фестивалей и соревнований.

– Продолжительность одной смены составляет 21 день. Каждая из них посвящена определенной тематике: гражданско-патриотическому воспитанию, спорту, профессиональной ориентации и пр., – рассказали сотрудники администрации. – Летом в «Артеке» организуются программы для детей в возрасте от 7 до 17 лет, в остальное время – для учеников 5-11 классов. Побывать в «Орленке» могут ребята в возрасте 11-16 лет, в «Смене» – школьники от 11 до 17 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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