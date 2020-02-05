5 Февр. 2020 2020-02-05T11:16:10+03:00

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В 2019 году в Смоленской области подтвердили 40 случаев бешенства: 14 из них - у домашних животных, сообщают специалисты региональной Госветслужбы, напоминая, что единственной мерой профилактики против этого смертельно опасного заболевания является вакцинация животных.

Всего в прошлом году в рамках плана противоэпизоотических мероприятий сделано более двух миллионов прививок, что на 11% больше по сравнению с 2018 годом. В том числе вакцину получили 312 тысяч домашних и сельскохозяйственных животных.

Ранее «КП» писала, что жителя Гагарина укусила лиса. Мужчина пытался сделать селфи с диким животным.

ИСТОЧНИК KP.RU