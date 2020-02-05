2020-02-05T11:45:41+03:00
Общество

VII фестиваль патриотической песни-2020 пройдет в Починке

Масштабное в жизни региона событие начнется с возложения цветов на Аллее Героев
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Фото: smolensk.er.ru.Фото: smolensk.er.ru.
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VII фестиваль патриотической песни под обновленным названием «В песнях военных желание жизни» пройдет 7 февраля в Починке в рамках проекта «Единой России» «Связь поколений».

В разные годы он проходил в Вязьме, Дорогобуже, Сафонове, Хиславичах, Духовщине, Монастырщине. Годами ранее концертная программа посвящалась событиям в Афганистане, мужеству и отваге защитников Отечества, проявленной в вооруженных конфликтах. Тогда фестиваль носил название «Споем бача, споем…». Сегодня расширилась не только программа, но и количество желающих стать участниками фестиваля. Оргкомитетом было принято решение назвать областной песенный фестиваль «В песнях военных желание жизни».

В день старта, 7 февраля, в Починковском Доме культуры будут работать выставки на военную тематику. Кроме того, местным отделением Партии объявлен конкурс детских рисунков «Служу России», итоги которого будут подведены в этот же день. Масштабный песенный фестиваль откроется возложением цветов на Аллее Героев. Концертная программа начнется в 15:00 в Починковском Доме культуры (ул. Кирова, 1).

Заявки на участие в VII фестивале патриотической песни принимаются до конца января. Ознакомиться с Положением фестиваля можно ЗДЕСЬ.

Фестиваль инициирован областным поисковым объединением «Долг». 0+

ИСТОЧНИК KP.RU

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