Под Смоленском у заправки загорелся автомобиль
Под Смоленском у заправки загорелся автомобиль. Инцидент произошел вечером 4 февраля на 13 км объездной дороги, сообщает пресс-служба МЧС региона.
Водитель «Нивы» заехал на станцию, чтобы заправиться, но внезапно из-под капота машины пошел дым. Не растерявшись, он прыгнул за руль, и отогнал автомобиль подальше.
Прибывшие пожарные потушили огонь, но машина восстановлению не подлежит – от нее осталась груда металла.
Специалисты полагают, что пожар мог произойти из-за неисправности транспортного средства.
Ранее в Вязьме на машину такси скинули стеклянную банку. По словам водителя, его машина никому не мешала.
ИСТОЧНИК KP.RU