5 Февр. 2020 2020-02-05T14:19:01+03:00

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Под Смоленском у заправки загорелся автомобиль. Инцидент произошел вечером 4 февраля на 13 км объездной дороги, сообщает пресс-служба МЧС региона.

Водитель «Нивы» заехал на станцию, чтобы заправиться, но внезапно из-под капота машины пошел дым. Не растерявшись, он прыгнул за руль, и отогнал автомобиль подальше.

Прибывшие пожарные потушили огонь, но машина восстановлению не подлежит – от нее осталась груда металла.

Специалисты полагают, что пожар мог произойти из-за неисправности транспортного средства.

Ранее в Вязьме на машину такси скинули стеклянную банку. По словам водителя, его машина никому не мешала.

ИСТОЧНИК KP.RU