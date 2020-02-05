2020-02-05T15:43:48+03:00
Общество

Семь нелегалов пытались проникнуть в Смоленск

Один из иностранцев уже выдворялся из России
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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7 жителей ближнего и дальнего зарубежья задержали под Смоленском за незаконное пересечение границы, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Смоленской области. При проверке документов выяснилось, что один из нелегалов уже выдворялся с России с закрытием ему въезда сроком на пять лет. В отношении него возбудили уголовное дело. Остальные задержанные оштрафованы.

Ранее смолянин получил полтора года лишения свободы условно за избиение судебного пристава. 59-летний житель Вязьмы проявил агрессию, когда сотрудники УФССП пришли к нему домой, чтобы оценить имущество, и пообщаться с его сыном, который задолжал приличную сумму по коммунальным платежам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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