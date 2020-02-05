2020-02-05T16:25:25+03:00
Происшествия

Мусор загорелся в подъезде дома на улице Герцена в Смоленске

Спасатели эвакуировали 10 жильцов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
Изменить размер текста:

Мусор загорелся в подъезде дома на улице Герцена в Смоленске, сообщает пресс-служба регионального МЧС. ЧП произошло рано утром 5 февраля.

Прибыв на место, спасатели разделились на две группы – одна пыталась проникнуть к месту пожара, другая поспешила вывести людей из здания.

– Из квартир эвакуировано 10 человек. Возгорание было оперативно найдено и ликвидировано. Специалисты установили, что горел строительный мусор на площади 1 кв.м., который и выделял ядовитый дым. После проветривания помещений, жильцы вернулись в свои квартиры, – сообщили в ведомстве. – Причина произошедшего устанавливается.

Ранее под Смоленском у заправки загорелся автомобиль. Водитель «Нивы» заехал на станцию, но внезапно из-под капота пошел дым. Не растерявшись, он прыгнул за руль и отогнал машину подальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители трех улиц в Смоленске останутся без холодной воды
Мусор загорелся в подъезде дома на улице Герцена в Смоленске
Семь нелегалов пытались проникнуть в Смоленск
Смолянин получил судимость за избиение судебного пристава
Смолянин продает на Авито кулон и маску от коpoнавируcа
Под Смоленском у заправки загорелся автомобиль
VII фестиваль патриотической песни-2020 пройдет в Починке
В Смоленской области подтвердили 40 случаев бешенства
Более 200 смоленских школьников смогут отдохнуть в федеральных детских центрах
В Вязьме на машину такси скинули стеклянную банку
В Смоленске арестовали партию опасных цветов
«Леруа Мерлен» откроют в Смоленске осенью 2020 года
В Смоленске все школы экстренно закроют на карантин
Рассказывать о достопримечательностях Смоленска планируют с вокзала
В Смоленской области обследовали более 7,5 тысяч детей
В Смоленске директор задолжал работникам почти миллион зарплаты
В школах Смоленска рекомендуют ввести карантин