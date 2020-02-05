5 Февр. 2020 2020-02-05T16:25:25+03:00

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Мусор загорелся в подъезде дома на улице Герцена в Смоленске, сообщает пресс-служба регионального МЧС. ЧП произошло рано утром 5 февраля.

Прибыв на место, спасатели разделились на две группы – одна пыталась проникнуть к месту пожара, другая поспешила вывести людей из здания.

– Из квартир эвакуировано 10 человек. Возгорание было оперативно найдено и ликвидировано. Специалисты установили, что горел строительный мусор на площади 1 кв.м., который и выделял ядовитый дым. После проветривания помещений, жильцы вернулись в свои квартиры, – сообщили в ведомстве. – Причина произошедшего устанавливается.

Ранее под Смоленском у заправки загорелся автомобиль. Водитель «Нивы» заехал на станцию, но внезапно из-под капота пошел дым. Не растерявшись, он прыгнул за руль и отогнал машину подальше.

ИСТОЧНИК KP.RU