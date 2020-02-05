Жители трех улиц в Смоленске останутся без холодной воды
Сотрудники «Горводоканала» предупреждают о проведении ремонтных работ
Фото: pixabay.com.
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Жители трех улиц в Смоленске останутся без холодной воды, сообщают сотрудники «Горводоканала». С 9.30 и до окончания работ будут отключены дома №13,19-а по улице Воробьева, №3,8,9,10,12 по Тульскому переулку и 69а,69б по Николаева.
Коммунальщики обещают обеспечить бесперебойный подвоз воды: водовозы будут дежурить у дома №69а по улице Николаева и у №19а по Воробьева. Справки по телефону: 38-18-50, 70-50-61.
Ранее по улице Николаева перестали ходить трамваи. Коммунальщики готовятся к ремонту подземных коммуникаций.
ИСТОЧНИК KP.RU