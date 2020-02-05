2020-02-05T17:11:39+03:00
Общество

Жители трех улиц в Смоленске останутся без холодной воды

Сотрудники «Горводоканала» предупреждают о проведении ремонтных работ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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Жители трех улиц в Смоленске останутся без холодной воды, сообщают сотрудники «Горводоканала». С 9.30 и до окончания работ будут отключены дома №13,19-а по улице Воробьева, №3,8,9,10,12 по Тульскому переулку и 69а,69б по Николаева.

Коммунальщики обещают обеспечить бесперебойный подвоз воды: водовозы будут дежурить у дома №69а по улице Николаева и у №19а по Воробьева. Справки по телефону: 38-18-50, 70-50-61.

Ранее по улице Николаева перестали ходить трамваи. Коммунальщики готовятся к ремонту подземных коммуникаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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