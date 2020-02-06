2020-02-06T08:10:31+03:00
Общество

Под Смоленском спасли из воды молодую косулю

Животное могло утонуть, если бы не вовремя подоспевшие спасатели, которых вывали автомобилисты
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Под Смоленском спасли из воды молодую косулю. Фото: газета «Сельская правда» Вконтакте.Под Смоленском спасли из воды молодую косулю. Фото: газета «Сельская правда» Вконтакте.
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Под Смоленском спасли из воды молодую косулю: животное могло утонуть, если бы не вовремя подоспевшие спасатели, которых вывали автомобилисты. Инцидент произошел вечером 5 февраля.

Как сообщает газета «Сельская правда», испуганное животное посреди озера заметили молодые люди, съехавшие с трассы М1 для фотографии. Малыш был далеко от берега и добраться до него можно было только на лодке.

- Вызвали МЧС, егеря, лесничего. Но косуля не спешила быть пойманной. Животное попыталось уплыть, но сил хватило ненадолго. Спасатели аккуратно подняли его в лодку, а на берегу отпустили, - пишет издание.

Зверь сильно перепугался, но нашел в себе силы встать и умчаться в лес.

Ранее в Смоленске на видео сняли дикую косулю, которая забрела в город и бегала вдоль Краснинского шоссе наперегонки с машинами. На кадрах видно, как косуля сначала бежит параллельно дороге, а потом скрывается в кустах. К счастью, никаких ДТП и других происшествий это животное не спровоцировало.

Видео: «Смоленская область» ВКонтакте.

Под Смоленском спасли из воды молодую косулю.Животное могло утонуть, если бы не вовремя подоспевшие спасатели, которых вывали автомобилисты. Видео: паблик «Смоленская область» ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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