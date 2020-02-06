2020-02-06T08:36:38+03:00
Общество

В пятницу в Смоленске холодную воду отключат на двух улицах

«Горводоканал» продолжает проводить ремонт сетей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В пятницу, 7 февраля, в Смоленске холодную воду отключат на двух улицах. «Обезвоженными» будут дома № 5 и №4 по улице 2-й Смоленский ручей и Пивной переулок. О времени возобновления подачи воды не сообщается. Коммунальщики обещают провести работы в кратчайшие сроки.

- Подвозить воду будут только по заявкам населения. Телефон для заказа: 38-18-50, 70-50-61, - сообщили работники предприятия.

Ранее «Горводоканал» сообщал о работах на 6 февраля и озвучивал список домов, которые придется отключить от коммунального ресурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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