6 Февр. 2020 2020-02-06T08:59:12+03:00

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На въезде в Смоленск установили новый светофор. Регулировщик вскоре заработает на окружной вблизи поселка Миловидово, сообщают автомобилисты в соцсетях.

Автомобилисты негативно отреагировали на появление светофора. По их мнению, его работа приведет к еще большим пробкам на дороге.

- Миловидово застроили как муравейник, а дорога как была по одной полосе в каждую сторону, так и осталась. Дорогу расширили бы и ДТП, и лихачей вечно опаздывающих, и пробок не было бы, - высказал свое мнение автомобилист Дмитрий Андреев.

Ранее под Смоленском у заправки загорелся автомобиль. Водитель «Нивы» заехал на станцию, но внезапно из-под капота пошел дым. Не растерявшись, он прыгнул за руль и отогнал машину подальше.

ИСТОЧНИК KP.RU