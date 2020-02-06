На въезде в Смоленск установили новый светофор
На въезде в Смоленск установили новый светофор. Регулировщик вскоре заработает на окружной вблизи поселка Миловидово, сообщают автомобилисты в соцсетях.
Автомобилисты негативно отреагировали на появление светофора. По их мнению, его работа приведет к еще большим пробкам на дороге.
- Миловидово застроили как муравейник, а дорога как была по одной полосе в каждую сторону, так и осталась. Дорогу расширили бы и ДТП, и лихачей вечно опаздывающих, и пробок не было бы, - высказал свое мнение автомобилист Дмитрий Андреев.
Ранее под Смоленском у заправки загорелся автомобиль. Водитель «Нивы» заехал на станцию, но внезапно из-под капота пошел дым. Не растерявшись, он прыгнул за руль и отогнал машину подальше.
ИСТОЧНИК KP.RU