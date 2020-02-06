2020-02-06T08:59:12+03:00
Общество

На въезде в Смоленск установили новый светофор

Появление регулировщика связано с частыми ДТП на окружной вблизи поселка Миловидово
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: drive2_smolensk ВКонтакте.Фото: drive2_smolensk ВКонтакте.
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На въезде в Смоленск установили новый светофор. Регулировщик вскоре заработает на окружной вблизи поселка Миловидово, сообщают автомобилисты в соцсетях.

Автомобилисты негативно отреагировали на появление светофора. По их мнению, его работа приведет к еще большим пробкам на дороге.

- Миловидово застроили как муравейник, а дорога как была по одной полосе в каждую сторону, так и осталась. Дорогу расширили бы и ДТП, и лихачей вечно опаздывающих, и пробок не было бы, - высказал свое мнение автомобилист Дмитрий Андреев.

Ранее под Смоленском у заправки загорелся автомобиль. Водитель «Нивы» заехал на станцию, но внезапно из-под капота пошел дым. Не растерявшись, он прыгнул за руль и отогнал машину подальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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