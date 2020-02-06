6 Февр. 2020 2020-02-06T09:32:35+03:00

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Смоленское УФАС взяло на контроль ситуацию с медицинскими масками, сообщают сотрудники службы. Специалисты проводят проверку аптек и других организаций, торгующих масками, с целью проверить есть ли в городе дефицит на средства защиты и выросла ли на них цена.

- По состоянию на 4 февраля 2020 года вышеуказанных фактов не обнаружено, - сообщили в ведомстве. - Заявлений от людей о росте цен на маски медицинские или об их дефиците в Смоленское УФАС России не поступало.

Между тем, представители службы напоминают, что, если предприниматель допустит необоснованное подорожание средств защиты и искусственно создаст дефицит, ему грозит штраф, размер которого может превысить один миллион рублей.

Ранее «КП» сообщала, что людям уже пытаются навязать чудодейственную маску и кулон, якобы способные защитить от короновируса. Продавец просит за «спасительные» вещи баснословные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU