Смоленские «сальваровцы» объяснили, почему тело предположительно Влада Бахова нашли спустя 10 месяцев
В Смоленске «сальваровцы» объяснили, почему тело предположительно Влада Бахова нашли спустя 10 месяцев. В группе поисковиков ВКонтакте появился ответ на все обвинения в некачественно организованных поисках.
Добровольцы рассказали, что выезжали на место более 10 раз.
- В этих масштабных поисках неоднократно принимало участие большое количество людей: добровольцы, родственники, друзья, государственные структуры, кинологи, пилоты БПЛА, местные жители и просто неравнодушные люди, - говорят члены группы.
И да - после обнаружения 29 января 2020 года останков (предположительно Влада Бахова) были сопоставлены треки полета квадрокоптера и координаты точного местонахождения останков и найден необходимый снимок. При детальном изучении - тело было обнаружено. Но, как ранее сообщалось, ни специалисты ПСО «Лиза Алерт», ни специализированная программа, ни добровольцы ПСО «Сальвар» не распознали тело в апреле 2019 года.
- В распоряжении добровольцев нет профессиональной специализированной техники и оборудования для осмотра труднопроходимых мест, таких как: водоемы, болота, затопленные территории, - написали «сальваровцы». - Мы не заменяем собой родственников, профессиональных спасателей и поисковиков, мы помогаем в поиске ресурсами: людьми, оборудованием, методиками. Поисково-спасательный отряд никогда не гарантирует 100% результат.
Напомним, Влад Бахов пропал 6 апреля 2019 года после вечеринки с друзьями. 29 января 2020 года на месте поисков нашли тело неизвестного мужчины.
В этой истории изначально было немало странностей и нестыковок. Одна из загадок, например, категоричный отказ друзей Влада и их родителей общаться с журналистами. Странное поведение подростков зародило подозрение, что они могли быть причастны к пропаже Влада. Наше расследование по этой истории читайте здесь.
Позднее судмедэксперт рассказал, почему тело подростка, найденное накануне, разложилось до неузнаваемости и почему причина смерти подростка может быть не установлена.
Поиски Влада Бахова в Смоленской области.В районе поисков Влада Бахова предположительно нашли тело. Труп человека находился в полутора километрах от места, где проходила вечеринка подростков. Видео: Женя Матузов, ВКонтакте.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU