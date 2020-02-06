Смоленские «сальваровцы» объяснили, почему тело предположительно Влада Бахова нашли спустя 10 месяцев

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:20:39+03:00

Члены отряда ответили на все обвинения в некачественно организованных поисках

Изменить размер текста: A A

В Смоленске «сальваровцы» объяснили, почему тело предположительно Влада Бахова нашли спустя 10 месяцев. В группе поисковиков ВКонтакте появился ответ на все обвинения в некачественно организованных поисках.

Добровольцы рассказали, что выезжали на место более 10 раз.

- В этих масштабных поисках неоднократно принимало участие большое количество людей: добровольцы, родственники, друзья, государственные структуры, кинологи, пилоты БПЛА, местные жители и просто неравнодушные люди, - говорят члены группы.

И да - после обнаружения 29 января 2020 года останков (предположительно Влада Бахова) были сопоставлены треки полета квадрокоптера и координаты точного местонахождения останков и найден необходимый снимок. При детальном изучении - тело было обнаружено. Но, как ранее сообщалось, ни специалисты ПСО «Лиза Алерт», ни специализированная программа, ни добровольцы ПСО «Сальвар» не распознали тело в апреле 2019 года.

- В распоряжении добровольцев нет профессиональной специализированной техники и оборудования для осмотра труднопроходимых мест, таких как: водоемы, болота, затопленные территории, - написали «сальваровцы». - Мы не заменяем собой родственников, профессиональных спасателей и поисковиков, мы помогаем в поиске ресурсами: людьми, оборудованием, методиками. Поисково-спасательный отряд никогда не гарантирует 100% результат.

Напомним, Влад Бахов пропал 6 апреля 2019 года после вечеринки с друзьями. 29 января 2020 года на месте поисков нашли тело неизвестного мужчины.

В этой истории изначально было немало странностей и нестыковок. Одна из загадок, например, категоричный отказ друзей Влада и их родителей общаться с журналистами. Странное поведение подростков зародило подозрение, что они могли быть причастны к пропаже Влада. Наше расследование по этой истории читайте здесь.

Позднее судмедэксперт рассказал, почему тело подростка, найденное накануне, разложилось до неузнаваемости и почему причина смерти подростка может быть не установлена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/757595" frameborder="0"></iframe> Поиски Влада Бахова в Смоленской области.В районе поисков Влада Бахова предположительно нашли тело. Труп человека находился в полутора километрах от места, где проходила вечеринка подростков. Видео: Женя Матузов, ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU