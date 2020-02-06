2020-02-06T10:20:39+03:00
Общество

Смоленские «сальваровцы» объяснили, почему тело предположительно Влада Бахова нашли спустя 10 месяцев

Члены отряда ответили на все обвинения в некачественно организованных поисках
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
Изменить размер текста:

В Смоленске «сальваровцы» объяснили, почему тело предположительно Влада Бахова нашли спустя 10 месяцев. В группе поисковиков ВКонтакте появился ответ на все обвинения в некачественно организованных поисках.

Добровольцы рассказали, что выезжали на место более 10 раз.

- В этих масштабных поисках неоднократно принимало участие большое количество людей: добровольцы, родственники, друзья, государственные структуры, кинологи, пилоты БПЛА, местные жители и просто неравнодушные люди, - говорят члены группы.

И да - после обнаружения 29 января 2020 года останков (предположительно Влада Бахова) были сопоставлены треки полета квадрокоптера и координаты точного местонахождения останков и найден необходимый снимок. При детальном изучении - тело было обнаружено. Но, как ранее сообщалось, ни специалисты ПСО «Лиза Алерт», ни специализированная программа, ни добровольцы ПСО «Сальвар» не распознали тело в апреле 2019 года.

- В распоряжении добровольцев нет профессиональной специализированной техники и оборудования для осмотра труднопроходимых мест, таких как: водоемы, болота, затопленные территории, - написали «сальваровцы». - Мы не заменяем собой родственников, профессиональных спасателей и поисковиков, мы помогаем в поиске ресурсами: людьми, оборудованием, методиками. Поисково-спасательный отряд никогда не гарантирует 100% результат.

Напомним, Влад Бахов пропал 6 апреля 2019 года после вечеринки с друзьями. 29 января 2020 года на месте поисков нашли тело неизвестного мужчины.

В этой истории изначально было немало странностей и нестыковок. Одна из загадок, например, категоричный отказ друзей Влада и их родителей общаться с журналистами. Странное поведение подростков зародило подозрение, что они могли быть причастны к пропаже Влада. Наше расследование по этой истории читайте здесь.

Позднее судмедэксперт рассказал, почему тело подростка, найденное накануне, разложилось до неузнаваемости и почему причина смерти подростка может быть не установлена.

Поиски Влада Бахова в Смоленской области.В районе поисков Влада Бахова предположительно нашли тело. Труп человека находился в полутора километрах от места, где проходила вечеринка подростков. Видео: Женя Матузов, ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смоляне могут представить себя на месте президента
Более 30 переездов отремонтируют в Смоленской области в 2020 году
В Смоленске автомобилисты пожаловались на гололед
Смоленские «сальваровцы» объяснили, почему тело предположительно Влада Бахова нашли спустя 10 месяцев
Смоленское УФАС взяло на контроль ситуацию с медицинскими масками
На въезде в Смоленск установили новый светофор
В пятницу в Смоленске холодную воду отключат на двух улицах
Под Смоленском спасли из воды молодую косулю
Жители трех улиц в Смоленске останутся без холодной воды
Мусор загорелся в подъезде дома на улице Герцена в Смоленске
Семь нелегалов поймали в Смоленске
Смолянин получил судимость за избиение судебного пристава
Смолянин продает на Авито кулон и маску от коpoнавируcа
Под Смоленском у заправки загорелся автомобиль
VII фестиваль патриотической песни-2020 пройдет в Починке
В Смоленской области подтвердили 40 случаев бешенства
Более 200 смоленских школьников смогут отдохнуть в федеральных детских центрах
В Вязьме на машину такси скинули стеклянную банку
В Смоленске арестовали партию опасных цветов
«Леруа Мерлен» откроют в Смоленске осенью 2020 года
В Смоленске все школы экстренно закроют на карантин
Рассказывать о достопримечательностях Смоленска планируют с вокзала
В Смоленской области обследовали более 7,5 тысяч детей
В Смоленске директор задолжал работникам почти миллион зарплаты
В школах Смоленска рекомендуют ввести карантин