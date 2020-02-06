В Смоленске автомобилисты пожаловались на гололед
Утром в столице региона произошло несколько мелких ДТП
Фото: Андрей Силкин, ВКонтакте.
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В Смоленске автомобилисты пожаловались на сильный гололед на дороге. Водители отмечают, что утром было сложно передвигаться по Большой Советской и Верхнему Волоку. Другие автомобилисты написали в соцсетях, что на ряде улиц произошло несколько мелких ДТП. Машины столкнулись на улицах Шевченко, Кирова, проспекте Гагарина и др.
Во всех случаях транспорт получил механические повреждения. О том, что кто-то из людей был травмирован, не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU