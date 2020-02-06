2020-02-06T11:23:02+03:00
Происшествия

В Смоленске автомобилисты пожаловались на гололед

Утром в столице региона произошло несколько мелких ДТП
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: Андрей Силкин, ВКонтакте.Фото: Андрей Силкин, ВКонтакте.
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В Смоленске автомобилисты пожаловались на сильный гололед на дороге. Водители отмечают, что утром было сложно передвигаться по Большой Советской и Верхнему Волоку. Другие автомобилисты написали в соцсетях, что на ряде улиц произошло несколько мелких ДТП. Машины столкнулись на улицах Шевченко, Кирова, проспекте Гагарина и др.

Во всех случаях транспорт получил механические повреждения. О том, что кто-то из людей был травмирован, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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