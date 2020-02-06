Более 30 переездов отремонтируют в Смоленской области в 2020 году

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:28:32+03:00

Ремонт будет проводиться в период специальных технологических «окон»

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В 2020 году в Смоленском регионе Московской железной дороги запланировано провести ремонт 32 железнодорожных переездов, включая асфальтировку участков автодорог в зоне ответственности ОАО «РЖД». Работы направлены на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта, сообщает пресс-служба ведомства.

Ремонт проводится в период специальных технологических «окон». Когда это возможно, железнодорожники оставляют на переезде одну полосу для проезда автотранспорта в реверсивном режиме, чтобы минимизировать неудобства для водителей.

Переезды испытывают постоянную нагрузку не только от поездов, но и от интенсивного автомобильного потока, в том числе многотонных грузовых автомобилей. Поэтому важно своевременно обслуживать объекты железнодорожной инфраструктуры.

Московская железная дорога просит автомобилистов с пониманием относиться к работам.

Напомним, в Смоленском регионе МЖД в 2019 году было отремонтировано 28 железнодорожных переездов.

ИСТОЧНИК KP.RU