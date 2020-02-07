7 Февр. 2020 2020-02-07T07:24:00+03:00

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В Смоленске церковь назвала кощунством освещение амулетов от короновируса.

- В ряде региональных СМИ был опубликован скрин-шот страницы сайта объявлений портала avito.ru. о продаже амулетов от шаманов из Карелии и чудодейственных масок для защиты от заболевания коронавирусом. В тексте объявления продавец за определенную доплату предлагает покупателю усилить силу действия амулета освящением в церкви у священника. Предлагаемое продавцами в объявлении освящение амулетов и противовирусных масок священником для «увеличения их зоны действия» является кощунственным, так как противоречит учению Церкви о святости и освящении, - прокомментировали сотрудники пресс-службы Смоленской епархии.

Смолян просят быть осторожными, беречь себя и не доверять подобным действиям злоумышленников.

К слову, некоторое время назад продавец удалил с сайта объявление о «чудодейственных» кулонах и масках. Но это не значит, что может не появиться снова.

Ранее Смоленское УФАС взяло на контроль ситуацию с медицинскими масками. Специалисты проводят проверку аптек и других организаций, торгующих масками, с целью проверить есть ли в городе дефицит на средства защиты и выросла ли на них цена. По состоянию на 4 февраля 2020 года вышеуказанных фактов не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU