В Смоленской области отремонтируют 43 отделения Почты России
Учреждения станут доступнее для людей с инвалидностью
Фото: УФПС Смоленской области.
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В Смоленской области отремонтируют 43 отделения Почты России, сообщает пресс-служба службы. Учреждения станут доступнее для людей с инвалидностью.
Речь идет о том, что в зданиях, где располагается почта, появятся пандусы, кнопка вызова персонала и другие условия доступной среды.
В 2019 году такая работа проведена в 33 отделениях в 19 районах области. Всего за четыре года переделано 91 отделение.
ИСТОЧНИК KP.RU