2020-02-07T08:53:27+03:00
Общество

В Смоленской области отремонтируют 43 отделения Почты России

Учреждения станут доступнее для людей с инвалидностью
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: УФПС Смоленской области.Фото: УФПС Смоленской области.
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В Смоленской области отремонтируют 43 отделения Почты России, сообщает пресс-служба службы. Учреждения станут доступнее для людей с инвалидностью.

Речь идет о том, что в зданиях, где располагается почта, появятся пандусы, кнопка вызова персонала и другие условия доступной среды.

В 2019 году такая работа проведена в 33 отделениях в 19 районах области. Всего за четыре года переделано 91 отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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