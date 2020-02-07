На площади Победы в Смоленске уложили съезд для вагонов-челноков
С 7 февраля изменится схема движения трамваев
Фото: паблик "Смоленский транспорт" ВКонтакте.
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На площади Победы в Смоленске уложили съезд для вагонов-челноков. Фотографии с места проведения работ опубликовал паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте. Работы прошли в ночь на 7 февраля.
Напомним, с сегодняшнего дня в Смоленске изменится схема движения трамваев. Электротранспорт перестанет ездить по ряду улиц из-за начала реконструкции улицы Николаева.
Ранее власти рассказали, что к работам приступят в ближайшее время. Первым делом будут заменены коммуникации. Предположительно, их обновление затянется на пять месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU