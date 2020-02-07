2020-02-07T11:19:40+03:00
Происшествия

В серьезном массовом ДТП под Смоленском пострадал ребенок

На трассе столкнулись три машины
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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В серьезном массовом ДТП под Смоленском пострадал 5-летний ребенок и молодая женщина. Авария произошла утром 7 февраля в районе Гнездово. На трассе столкнулись три машины.

- Удар был сильным, части машин разлетелись по проезжей части, - комментируют очевидцы в соцсетях.

Как сообщили «КП» в пресс-службе регионального УМВД, помощь врачей понадобилась 28-летней женщине и пятилетнему ребенку. О характере повреждений не сообщается.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее автомобилисты пожаловались на сильный гололед. Скользкая дорога привела к нескольким мелким авариям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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