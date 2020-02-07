В серьезном массовом ДТП под Смоленском пострадал ребенок
В серьезном массовом ДТП под Смоленском пострадал 5-летний ребенок и молодая женщина. Авария произошла утром 7 февраля в районе Гнездово. На трассе столкнулись три машины.
- Удар был сильным, части машин разлетелись по проезжей части, - комментируют очевидцы в соцсетях.
Как сообщили «КП» в пресс-службе регионального УМВД, помощь врачей понадобилась 28-летней женщине и пятилетнему ребенку. О характере повреждений не сообщается.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее автомобилисты пожаловались на сильный гололед. Скользкая дорога привела к нескольким мелким авариям.
ИСТОЧНИК KP.RU