2020-02-07T12:08:39+03:00
Происшествия

Пожилой мужчина погиб при пожаре в доме в Вязьме

Деревянный частный дом сгорел как спичка
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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79-летний мужчина погиб при пожаре в доме в Вязьме. Его тело обнаружили спасатели, работавшие на месте ЧП, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Трагедия произошла во втором часу дня 6 февраля на улице 25 сентября.

- На момент прибытия огнеборцев бревенчатое строение охватил огонь. Дежурный караул, оценив обстановку, запросил в помощь еще одну автоцистерну. Испуганная хозяйка дома успела лишь забрать ценные вещи и покинуть жилище. Подоспевшие медики оказали ей необходимую помощь, госпитализация не потребовалась, - сообщили представители ведомства.

В настоящее время идет проверка по факту случившегося. Специалисты считают, что дом мог загореться по электротехнической причине.

Ранее под Смоленском у заправки загорелся автомобиль. Водитель «Нивы» заехал на станцию, но внезапно из-под капота пошел дым. Не растерявшись, он прыгнул за руль и отогнал машину подальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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