7 Февр. 2020 2020-02-07T15:11:46+03:00

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Жители 51 дома в Смоленске могут остаться на 5 дней без горячей воды, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Отключать ресурс планируют 10 февраля. При этом в администрации обращают внимание, что при рабочем оборудовании сотрудники «Смоленсктеплосетей» вернут воду через несколько часов после отключения.

С 10 по 14 февраля горячей воды может не быть по следующим адресам:

Румянцева 1, 1А, 3, 5, 7, 7А (СШ № 12), 7Б (д/с «Садко»),

Шевченко 58, 60,

пр-т Строителей 6, 8, 8А, 8Б, 8В, 10, 10А,

Рыленкова 11, 13, 13А (д/с «Россияночка»),

Исаковского 18, 20,

Кирова 10, 12, 14, 14А, 16, 20, 22,

Николаева 20,

2-й Краснинский пер. 1, 3, 5, 6,

мкр-н Южный 39,

Октябрьской рев. 4,

Фрунзе 22,

Соколовского 2, 4, 4А, 4Б,

25 Сентября 38, 38 к.1, 40, 42,

Исаковского 26,

Крупской 44, 44А, 44Б, 46, 48, 50, 52/2,

Витебское шоссе 26А,

Урицкого 11А

Ранее в Смоленске дали старт работ по замене коммуникаций на улице Николаева. Напомним, дорогу в 2020 году ждет реконструкция. Перекладка сетей займет около пяти месяцев. Заместитель губернатора Геннадий Наумов прокомментировал план ремонта, отметив, что Николаева – довольно сложный объект.

ИСТОЧНИК KP.RU