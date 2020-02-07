В Смоленской области жених получил штраф за драку с полицейским

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:38:53+03:00

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В Смоленской области жених получил штраф в 10 тысяч рублей за драку с полицейским, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 24-летний мужчина устроил конфликт на собственной свадьбе.

- 9 августа прошлого года полицейские выехали на сигнал в кафе в деревне Козловка Рославльского района. Сообщалось, что там произошла драка. Во время проверки жених повел себя агрессивно и несколько раз ударил дежурного следователя, - сообщили в следственном комитете.

В ходе следствия обвиняемый раскаялся и возместил нанесённый стражу порядка вред.

Ранее в серьезном массовом ДТП под Смоленском пострадал 5-летний ребенок и молодая женщина. На трассе в районе Гнездово столкнулись три машины.

ИСТОЧНИК KP.RU