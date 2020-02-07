2020-02-07T17:38:13+03:00
Общество

В Смоленске мобильный офис напоминает о погашении долгов

Общая задолженность по трем налогам за владельцами остановленных машин составила почти 173 тысячи рублей
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Фото: УФССП по Смоленской области.Фото: УФССП по Смоленской области.
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В январе 2020 года силами налоговых инспекций Смоленской области проведено 12 совместных выездов налоговиков с сотрудниками ГИБДД и судебными приставами, сообщает пресс-служба регионального УФНС. Автовладельцы могли оплатить задолженность по имущественным налогам, получить консультации по вопросам налогообложения, по ставкам и срокам уплаты налогов, узнать о возможностях интерактивных ресурсов службы, позволяющих получать услуги онлайн на официальном сайте ФНС России.

В ходе рейдов проверено 67 единиц автотранспорта. Выявлено 94 случая неоплаченных долгов: 44 - по транспортному налогу, 27 - по земельному, 23 - по налогу на имущество физических лиц. Общая задолженность по трем налогам за владельцами остановленных машин составила почти 173 тысячи рублей.

В ходе проведения рейдов вручены квитанции на уплату налогов и пени, полезные памятки по вопросам налогообложения. По результатам выездов в бюджет уже поступило 124,2 тысячи рублей (около 72 % от общей суммы, числящейся за владельцами остановленного транспорта).

ИСТОЧНИК KP.RU

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