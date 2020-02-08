2020-02-08T08:23:03+03:00
Происшествия

В Смоленске машина сбила пассажира трамвая

Женщина получила серьезные травмы
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Фото: паблик «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.Фото: паблик «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.
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В Смоленске машина сбила пассажира трамвая: женщина выходила из электротранспорта напротив ТЦ «Житомир» и угодила под колеса «Лады» 99-й модели, сообщают очевидцы. ДТП произошло около 17.00 на улице 25 Сентября 7 февраля.

Пострадавшей из-за полученных серьезных травм понадобилась помощь медиков.

Ранее в серьезном массовом ДТП под Смоленском пострадал 5-летний ребенок и молодая женщина. На трассе столкнулись три машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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