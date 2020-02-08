8 Февр. 2020 2020-02-08T08:45:00+03:00

Предложения на 2021 год принимаются с 1 по 31 марта 2020-го

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Смоляне могут предложить новые территории для благоустройства в 2021 году, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Городские власти намерены провести опрос с 1 по 31 марта 2020 года. Планируется, чтобы свое мнение высказали максимальное количество жителей столицы региона, включая школьников. Также было решено привлекать к обсуждению представителей туристического бизнеса, чтобы благоустроенные территории могли органично вписаться в турмаршруты.

Напомним, в 2020 году в Смоленске будут благоустроены парк Пионеров, парковая зона на улице Дзержинского и сквер «Танк Т-34».

Ранее в столице региона предлагали установить миниатюру крепостной стены в первозданном виде. Возможно, новая достопримечательность украсит Парк пионеров. Инициатива установки принадлежит кандидату химических наук, биотехнологу Александру Грязнову, который ранее много лет занимался выращиванием растений и решал вопросы озеленения областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU