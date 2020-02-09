9 Февр. 2020 2020-02-09T09:10:09+03:00

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Смолянин изрезал лицо знакомой ножом. Также медики зафиксировали раны на шее и груди. Конфликт 55-летнего ранее судимого мужчины с пострадавшей произошел на бытовой почве ночью, сообщили сотрудники пресс-службы регионального УМВД.

В ходе скандала мужчина схватил нож и напал на женщину.

Обстоятельства случившегося устанавливают полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее в Смоленске машина сбила пассажира трамвая: женщина выходила из электротранспорта напротив ТЦ «Житомир» и угодила под колеса «Лады» 99-й модели.

ИСТОЧНИК KP.RU