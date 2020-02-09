В Смоленске в январе родилось почти 300 детей
Двое семей стали родителями двойняшек
Фото: pixabay.com.
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В Смоленске в январе родилось 282 ребенка – 137 мальчиков и 155 девочек, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Двое семей стали родителями двойняшек. Официально зарегистрировали брак 121 пара.
Для сравнения в январе 2019 года на свет появились 267 малышей – больше родилось мальчиков. Также прошлый год может похвастаться на количество двоен: первый месяц осчастливил пять пар, 2020-й - две. Всего в 2019 году родилось почти 3500 малышей.
ИСТОЧНИК KP.RU