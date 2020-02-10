10 Февр. 2020 2020-02-10T07:56:14+03:00

Женщина не хотела платить штраф в две тысячи рублей

Изменить размер текста: A A

Смолянка за любовь к быстрой езде провела в тюрьме 5 дней, сообщает пресс-служба регионального УФССП. Женщина не хотела платить штраф на нарушение ПДД в две тысячи рублей за ранее допущенное превышение скорости.

Приставы неоднократно пытались убедить женщину погасить задолженность, но та не шла на контакт. Арестовать счет или имущество также не представлялось возможным, так как за должницей ничего не числилось.

- В результате ее доставили в отдел, а затем арестовали. После заключения смолянка поспешила рассчитаться с долгом, - сообщили в УФССП.

Ранее другая смолянка отсудила у судебных приставов компенсацию за испорченный отпуск. Сотрудники ведомства наложили запрет на ее выезд из страны, из-за чего женщина не смогла отправиться на отдых по путевке.

ИСТОЧНИК KP.RU