10 Февр. 2020 2020-02-10T08:25:00+03:00

Юноша вынес из торговой точки четыре флакона парфюма

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В Смоленске молодой парень попался на краже дорогих духов, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Юноша зашел в торговую точку, взял четыре флакона парфюма и выбежал, минуя кассу. Продавцы пытались остановить парня, но тот скрылся.

Обнаружить подозреваемого все же удалось. Полицейские изучили данные с камер и опросили свидетелей.

- Задержан 18-летний парень. Выяснилось, что у него уже была судимость. В отделе юноша признался в грабеже. Сумма нанесенного предпринимателю вреда оценивается в 21 тысячу рублей, - сообщили сотрудники полиции.

Ранее другой смолянин изрезал лицо знакомой ножом. Конфликт 55-летнего ранее судимого мужчины с пострадавшей произошел на бытовой почве.

ИСТОЧНИК KP.RU