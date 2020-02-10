10 Февр. 2020 2020-02-10T09:17:56+03:00

Добровольцы выезжали на место, где мог находиться Сергей Козлов, но пока мужчина не найден

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В Смоленске ищут пропавшего 45-летнего мужчину. Старт поисков добровольцы объявили 8 февраля.

О мужчине сообщается мало информации. Известно, что Сергей Козлов мог находиться в районе Тихвинки, но поиски 9 февраля результата не принесли.

Работа будет продолжена, сообщили «сальваровцы».

Ранее руководитель поисковиков Юрий Василевич объяснил, почему тело предположительно Влада Бахова нашли спустя 10 месяцев. В группе поисковиков ВКонтакте появился ответ на все обвинения в некачественно организованных поисках.

ИСТОЧНИК KP.RU