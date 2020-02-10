В Смоленске обсудили план проведения капремонта
В Смоленске сотрудники Центра общественного контроля в сфере ЖКХ региона обсудили с жителями деревни Дивасы план проведения капремонта. Смолянам разъяснили принципы формирования программы, алгоритм ее проведения и рассказали о работе с неплательщиками.
Общественники попросили жителей деревни оперативно реагировать, если при ремонте их дома будут обнаружены недостатки, и обращаться напрямую в Фонд.
- При тесном взаимодействии удастся быстрее исправить ситуацию, - обратили внимание сотрудники Центра.
Ранее губернатор Алексей Островский потребовал уволить гендиректора регионального фонда капитального ремонта, а в самом учреждении провести проверки на предмет возможных признаков коррупции. Глава региона остался недоволен сроками проведения строительных работ и их качеством.
ИСТОЧНИК KP.RU